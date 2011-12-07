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Татарстанца перемололо в свеклоуборочной машине

У мужчины не было шансов выжить.
Вчера в Буинском районе РТ, у деревни Чувашская Беловоложка, в бункере свеклопогрузчика было обнаружено тело рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по РТ. По предварительной версии, 30-летний гражданин попал в бункер свеклопогрузчика, из-за чего получил множественные открытые переломы костей скелета. В настоящее время ведется доследственная проверка.
КВ
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