Татарстанца перемололо в свеклоуборочной машине

Вчера в Буинском районе РТ, у деревни Чувашская Беловоложка, в бункере свеклопогрузчика было обнаружено тело рабочего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по РТ. По предварительной версии, 30-летний гражданин попал в бункер свеклопогрузчика, из-за чего получил множественные открытые переломы костей скелета. В настоящее время ведется доследственная проверка.