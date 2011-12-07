В 2018-м году в РТ построили 96 спортивных площадок

На универсальных спортивных площадках есть поля для баскетбола, мини-футбола, а также уличные тренажеры и хоккейные коробки с теплыми раздевалками и трибунами на 100 мест.Всего с 2013 года в Татарстане открылась 781 спортивная площадка и 11 лыжных баз, пишет «Татар-информ».