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В 2018-м году в РТ построили 96 спортивных площадок

Они появились во всех районах республики.
На универсальных спортивных площадках есть поля для баскетбола, мини-футбола, а также уличные тренажеры и хоккейные коробки с теплыми раздевалками и трибунами на 100 мест.Всего с 2013 года в Татарстане открылась 781 спортивная площадка и 11 лыжных баз, пишет «Татар-информ». 
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