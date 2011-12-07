В челнинской маршрутке пострадали два пассажира

Вчера в Набережных Челнах легковой автомобиль «Иж», выезжая со второстепенной дороги, врезался в маршрутку «Газель». В микроавтобусе два пассажира получили травмы и были госпитализированы. У 14-летней девочки и 20-летней девушки подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, пишут «Челнинские известия».