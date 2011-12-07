В Казанской кирхе праздник урожая обрел органное звучание

Праздник под эгидой Немецкого Дома Республики Татарстан состоялся в минувшее воскресенье в Казанской кирхе.Как и положено, Erntedankfest в честь успешного окончания сбора урожая начался с торжественного богослужения. Под сводами старинной кирхи зазвучал орган, одновременно вторя хоровым песнопениям и чтению молитвенных псалмов: «О, Отче! Свой народ благослови и славу наших уст от нас прими»…После наставлений пастора Давыда Горна пришел черед и небольшого праздничного концерта, организованного силами самой общины. Вокальная камерная группа Немецкого Дома РТ «Freude» представила несколько музыкальных этюдов, а малыши ансамбля «Spiel» с удовольствием исполнили немецкие детские песни. Выступление проходило рядом со столом, выполненным в виде крестьянской повозки, щедро наполненной прихожанами дарами нынешней осени - яблоками и арбузами, дынями и огурцами, словом, чем традиционно богат стол обычного казанца в праздничный день.- На нашем сегодняшнем торжестве представлен урожай, выращенный в разных широтах России и зарубежья. Конечно, если строго выполнять ритуал, то здесь должны быть представлены те овощи и фрукты, которые мы сами в этой местности, в нашемТатарстане, выращиваем в своих садах и огородах. Что произрастает здесь, то и должно быть на столе, а не авокадо, например. Но мы купили для праздника и эти экзотические для нас фрукты, чтобы подчеркнуть: Господь всесторонне милостив и щедр к нам, поэтому и айва, и хурма, пусть и не короткими путями, но пришли к нам, - рассказывает председатель Национально-культурной автономии немцев Татарстана Виктор Георгиевич Диц. - А после праздничной службы мы все вместе отправляемся в трапезную пить чай с пирогами. Да, чай и кофе в нашей республике тоже не произрастают. Но какой же праздничный стол в Татарстане без крепкого душистого чая? Если говорить о стране, где зародился праздник Erntedankfest, то в германском литургическом христианском календаре его отмечают в первое воскресенье октября. В этом году это 7 октября, в следующем - 6 октября. Стоит отметить, что в разных областях Германии этот праздник порой отмечается в разные дни. Бывает, например, что его празднуют и в сентябре. Это происходит из-за того, что климат в разных областях страны различается, урожай собирается в определенное именно для этой местности время. Тогда для назначения даты праздника урожая в этой местности собирается Совет христианских церквей региона и принимает решение о дате Erntedankfest. Мы, российские немцы, придерживаемся официальной общегерманской даты, - продолжает свой рассказ об особенностях благодарения за хороший урожай по-немецки Виктор Диц. - Виктор Георгиевич, октябрь у многих ассоциируется с другим известным и чрезвычайно популярным праздником Германии - Октоберфестом. Octoberfest и Erntedankfest перекликаются между собой. Это не разновидности одного и того же сельскохозяйственного торжества?- Нет, конечно же. Octoberfest - это фольклорный праздник, народные гулянья, на которые допускаются пивоваренные компании. Наиболее популярен он в южных и юго-западных областях Германии. С особым размахом отмечается в Баварии, в ее столице - городе Мюнхене. Фестиваль, ставший популярным во всем мире, длится около месяца, беря начало в сентябре и заканчиваясь в октябре. Erntedankfest, праздник благодарения за урожай, однодневный, отмечается в строго определенную дату. И в первую очередь его значение - это благодарность Всевышнему за снисхождение и милость к нам в виде даров земли, - поясняет разницу Виктор Георгиевич. К рассказу главы Немецкого Дома Республики Татарстан добавим, что праздник Erntedankfest, как и многие христианские праздники, уходит корнями в римские обычаи. В этот день принято радоваться хорошему урожаю и благодарить Бога за дары природы - овощи, фрукты, злаки, ягоды - и за то, что он заботится о людях. Верующие в знак благодарности возвращают ему часть дара. Особая служба проходит в храме, украшенном лучшими плодами нового урожая, венками из пшеницы. Овощи, фрукты, злаки освящают и выкладывают перед алтарем, как это и сделали в казанском лютеранском храме. А вторая половина воскресного дня Erntedankfest продолжилась в кирхе органным концертом. Кстати, праздник урожая, встречи осени, конечно же, присутствует и в славянских народных традициях - под названием Осенины он отмечается 21 сентября. Напомним, что согласно православному календарю в этот день празднуется Рождество Пресвятой Богородицы. КстатиСогласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность немцев, проживающих в Республике Татарстан, составила 2200 человек.