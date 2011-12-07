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В Нурлате местного жителя не угостили водкой, за что он избил посетителя кафе лопатой

Нападавший задержан.
Посетитель нурлатского кафе был избит местным жителем в минувшие выходные, сообщает пресс-служба МВД по РТ. По предварительным данным, посетитель зашел в кафе и попросил знакомого угостить водкой, но получил отказ. Мужчина не растерялся, на какое-то время вышел из заведения, а вернулся с лопатой в руках. После этого он несколько раз ударил знакомого лопатой по голове, отошел поговорить с продавщицей, а потом дополнительно нанес пострадавшему несколько ударов по спине. Оставив водку нетронутой, мужчина вышел из заведения и был задержан сотрудниками Росгвардии. Пострадавший получил перелом руки, а вот инцидент попал на камеру видеонаблюдения, что будет основательным доказательством.
КВ
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