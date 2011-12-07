В РКБ появился робот-консультант Арни

Робот-консультант Арни появился в Республиканской клинической больнице. Нанопомощника создали на базе французских разработок в Иннополисе.«Робот будет помогать и отвечать на популярные вопросы пациентов. Он будет стоять в коридоре больницы. Единственное, его немного доработают — он станет больше и полностью выучит русский язык», — рассказал заведующий отделением лечебной реабилитации медцентра РКБ Иннополис Ильдар Садыков.Робот весит около 10 килограммов, а рост составляет 60 см.