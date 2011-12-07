Высокоскоростной интернет доступен уже в 25 поселках Казани

Общее количество домов, имеющих возможность подключиться к высокоскоростному интернету, на сегодняшний день составляет свыше 85 тысяч, причем эта цифра продолжает расти. Так, по данным управления информационных технологий и связи, если в 2017-м было телефонизировано 8% поселков, то в этом году эта цифра повысилась до 25%.Во многом такого роста удалось достичь благодаря инвестициям операторов связи и равноправному доступу к инфраструктуре, отмечают специалисты. Так, шесть операторов связи, которые сегодня участвуют в цифровизации поселков, привлекли более 300 млн рублей.Строительство линий связи осуществляется по технологии GPON (или «оптика в каждый дом») в соответствии с федеральным стандартом. Благодаря выбранной технологии услуги, предоставляемые в поселках, в некоторых случаях по потребительским свойствам превосходят предложения в многоквартирных домах: к примеру, предлагаются скорости передачи данных от 50 до 500 мегабит в секунду. К слову, в качестве инфраструктуры для строительства линий связи определены линии электропередачи.Отметим, что современные сети связи в частных домах позволяют также реализовать телекоммуникационные проекты, важные для социального развития и общественной безопасности. К примеру, в рамках пилотного проекта в нескольких жилых массивах установлены камеры видеонаблюдения по требованиям системы «Безопасный город». Сегодня уже согласовано проектное решение на установку 42 камер в одном из казанских поселков. Кроме того, доступом к интернету обеспечиваются школы, детсады, дома культуры и отделы полиции.В течение ближайших трех лет в 90% поселков Казани будет реализована техническая возможность подключения услуг по технологии GPON, что позволит устранить проблему цифрового неравенства, отмечают в управлении информационных технологий и связи.