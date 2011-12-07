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На улице Абсалямова открылся новый бульвар

Сегодня на улице Абдурахмана Абсалямова открылся новый бульвар "Белые цветы". Он расположен на том месте, где ранее была не благоустроенная территория, используемая под незаконную парковку.
Авторы проекта разбили бульвар на несколько зон: спортивную, детскую, территория творчества, отдыха и уличной библиотеки. Концепция проекта посвящена произведению татарского писателя Абдурахмана Абсалямова "Белые цветы", которое посвящено труду врачей. Так в оформлении клумб и больше всего использованы цветы с белым окрасом.
КВ
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