Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В зимний период в Татарстане будут функционировать 4 ледовые переправы

Для старта их работы толщина льда должна быть более 10 см.
В Зеленодольском, Верхнеуслонском, Мамадышском и Елабужском районах РТ в зимний период будут налажены ледовые переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Переправы свяжут Зеленодольск и п. Нижние Вязовые, поселки Старое Аракчино и Верхний Услон, с. Соколки и п. Новозакамский, а также с. Покровское и п. Красный Ключ. Выезд транспортных средств на лед в необорудованных местах запрещен.
КВ
Лента новостей