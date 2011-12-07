В зимний период в Татарстане будут функционировать 4 ледовые переправы

В Зеленодольском, Верхнеуслонском, Мамадышском и Елабужском районах РТ в зимний период будут налажены ледовые переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Переправы свяжут Зеленодольск и п. Нижние Вязовые, поселки Старое Аракчино и Верхний Услон, с. Соколки и п. Новозакамский, а также с. Покровское и п. Красный Ключ. Выезд транспортных средств на лед в необорудованных местах запрещен.