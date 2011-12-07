Жительница Казани забыла ключи в дверном замке и стала жертвой грабителей

6 ноября в одной из квартир Ново-Савиновского района города произошло ограбление, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Казани. С заявлением в полицию обратилась хозяйка. Из ее жилища пропал телевизор, стоимостью 24 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления полицейские оперативно задержали двух казанцев. Мужчины признались, что заметили в дверном замке оставленные ключи и решили воспользоваться ситуацией. Телевизор изъяли в квартире одно из горе-грабителей. Возбуждено уголовное дело.