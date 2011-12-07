Что даст татарстанцам реализация национального проекта «Демография»

Ответить на эти вопросы собрались комиссия ОП по социальным вопросам и благотворительности, рабочая группа ОП по контролю за нацпроектами и комиссия по реализации и информационному обеспечению реализации нацпроектов президиума ТРО ВПП «Единая Россия».

- Проблема рождаемости очень актуальна для республики, для страны. Поэтому нужно принять меры, а главное посмотреть - какие у нас есть резервы. Вы видите, какими темпами идет строительство детских садов и яслей. В реальной ситуации сейчас стоит вопрос о том, чтобы каждая мама могла совмещать свою профессиональную деятельность и воспитание детей, - подчеркнула председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Отдельно она остановилась на текущих демографических проблемах.

По российским показателям в этом году смертность по сравнению с прошлым годом ожидается выше, заявила Зиля Валеева.

- Это связано не только с пандемией, - отметила она. - На естественную убыль не влияют такие временные факторы, как COVID-19. Влияют более фундаментальные вопросы, и наша задача сегодня их проанализировать - чем объясняется современная демографическая яма.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель комиссии по содействию реализации национальных проектов в Татарстане Татьяна Ларионова напомнила, что глава государства Владимир Путин неоднократно говорил - население должно непосредственно участвовать в формировании национальных проектов, анализировать ход исполнения, вносить свои предложения.

- Задача нашей партийной комиссии заключается прежде всего в работе с населением. Мы неоднократно проводили общественные слушания по всем нацпроектам, обсуждали их именно с общественным, некоммерческим сектором, - отметила зампредседателя Госсовета РТ.

В прошлом году открыли 29 дошкольных образовательных учреждений, введенных в эксплуатацию в рамках национального проекта «Демография». И по итогам поездок комиссии по районам стало понятно, что ясельные места в детсадах очень востребованы.

- Мы поняли, что это очень важно, поскольку позволяет молодой маме продолжить активную трудовую деятельность, ребенок в это время находится под присмотром грамотных и профессиональных специалистов, - рассуждала Ларионова.

Она признала, новый бюджет формируется в условиях сложной экономической ситуации.

- Нам важно удержать социальные гарантии, которые уже действуют и необходимы. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы предлагаем их рассмотреть, - заявила Татьяна Ларионова. - К примеру, обучение детей с ограниченными возможностями. Сегодня для них создано много ученических мест в школах, образовательных дошкольных и внешкольных учреждениях. Но порой ребенку, чтобы заниматься в них, нужен тьютор. Ставки тьюторов, к сожалению, у нас предусмотрены в минимальном количестве. Комитет по социальной политике этот вопрос тоже включил в свои рекомендации.

Также, невзирая на трудности, сейчас формируются планы на 2021 год, и по ним будут возведены 13 дошкольных учреждений - по объектам уже готова проектно-сметная документация.

Кроме того, проект «Демография» нацелен и на заботу о старшем поколении. И Татарстан стал одним из немногих субъектов, где стоит задача за два года открыть гериатрические кабинеты во всех муниципальных районах.

- Важно, чтобы пожилые граждане были активными, чувствовали себя полезными обществу. Мы уже открыли более 50 подобных кабинетов, до конца этого года будет открыт еще 21, - представила статистику Ларионова.

В ходе работы круглого стола заместитель председателя Госсовета РТ сообщила - при формировании республиканского бюджета Комитетом Госсовета по социальной политике был предложен ряд мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, в частности, по развитию тьюторства, повышению лекарственного обеспечения детей с редкими заболеваниями.

Также были заслушаны доклады представителей республиканских министерств и ведомств, причастных к реализации национального проекта.