Для лечения пациентов от COVID-19 откроют еще один корпус в Альметьевске

Врачи Альметьевска начнут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 в еще одном корпусе, заработавшим на базе кожно-венерологического диспансера с сегодняшнего дня. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

По словам главврача ЦРБ Веры Головиной, такое своевременное решение было принято с целью увеличения количества коек для лечения пациентов с вирусными внебольничными пневмониями. Всего их будет развернуто 45.

Теперь в стационар смогут принимать пациентов на более ранних сроках заболевания. Это вызвано тем, что даже при небольшом объеме поражения легких в некоторых случаях требуется круглосуточное медицинское наблюдение и более активное лечение.

При осмотре пациента с подозрением на коронавирус врач-инфекционист решит госпитализировать ли его в ЦРБ или же в госпиталь кожно-венерологического диспансера.