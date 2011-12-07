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Для лечения пациентов от COVID-19 откроют еще один корпус в Альметьевске

В нем будет развёрнуто 45 коек.

Врачи Альметьевска начнут принимать пациентов с подозрением на COVID-19 в еще одном корпусе, заработавшим на базе кожно-венерологического диспансера с сегодняшнего дня. Об этом сообщает газета «Знамя труда».

По словам главврача ЦРБ Веры Головиной, такое своевременное решение было принято с целью увеличения количества коек для лечения пациентов с вирусными внебольничными пневмониями. Всего их будет развернуто 45.

Теперь в стационар смогут принимать пациентов на более ранних сроках заболевания. Это вызвано тем, что даже при небольшом объеме поражения легких в некоторых случаях требуется круглосуточное медицинское наблюдение и более активное лечение.

При осмотре пациента с подозрением на коронавирус врач-инфекционист решит госпитализировать ли его в ЦРБ или же в госпиталь кожно-венерологического диспансера.

 

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