Казань - город, куда хочется возвращаться!

Впервые я, живущая в пригороде сибирского города Сургута, оказалась в Казани лет в 10.

Знакомство с городом началось с улицы Баумана, которая выходит на Казанский кремль — одно из самых посещаемых мест Казани. И хотя в вашем городе есть много других не менее интересных достопримечательностей, про эту знает каждый турист и стремится попасть в кремль, убедилась я.

А еще сразу приходишь к выводу, что Казань — город быстро развивающийся. В прошлом году я снова посетила Казань, когда приезжала в гости к бабушке в Зеленодольск. И просто не узнала столицу Татарстана! А пока ехала в автобусе, любовалась лесными пейзажами за окном. У нас в Сибири лесов тоже много, особенно там, где я живу. Но их обилие у вас и природа Казани тоже удивили. Такое ощущение, что город — сплошной огромный парк! Деревья у вас растут на каждой улице и в каждом дворе. Еще понравились городские автобусы — они не такие, как у нас, а просторные и удобные.

Ваш город поражает своей культурой, развитой инфраструктурой, хорошим климатом и приветливыми людьми. Повсюду в Казани новостройки, исторические достопримечательности, зеленые массивы и центры отдыха. Для того чтобы обойти все самые интересные места, не хватит и недели.

В этом году мы с семьей поехали смотреть квартиру, которую купила в Казани моя сестра. Сразу обратила внимание на то, что в ее микрорайоне много больших домов-новостроек и практически во дворе каждого большое пространство, отведенное под детскую и спортивную площадки.

В Казани мне очень понравились набережные и пешеходная улица Баумана с ее атмосферой праздника в любое время суток. В следующий раз, когда приеду в столицу РТ, надеюсь побывать в торгово-развлекательных центрах и посмотреть все парки. Таких молодых людей, как я, Казань, конечно, привлекает своими вузами. Для иногородних студентов очень важно, чтобы стоимость обучения была доступная, а общежития комфортными. Все это есть в Казани.

Не могу не отметить татарскую кухню: она очень самобытная. А ее основа — выпечка. Попробовав несколько национальных блюд, пришла к выводу, что все они очень сытные и вкусные. Большинство, например кыстыбый, готовить несложно и недолго.

Столица Татарстана — город, куда хочется возвращаться!

Ирина Сунгатуллина, 15-летняя жительница поселка Барсово Сургутского района