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Минстрой РТ: финансирование капремонта в следующем году не будет сокращено

Финансирование программ должно быть не менее чем в 2020 году.

Замминистра строительства РТ Алексей Фролов заявил, что финансирование капремонта в следующем году не будет сокращено.

Фролов отметил, что несмотря на «сложности доходной части бюджета», глава республики принял решение о продолжении реализации всех программ капитального ремонта в 2021 году. В проекте бюджета на следующий год предусмотрено, что финансирование должно быть не менее чем в текущем году. Всего за этот год на программы капремонта выделили порядка 14 млрд рублей.

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