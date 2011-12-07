Минстрой РТ: финансирование капремонта в следующем году не будет сокращено

Замминистра строительства РТ Алексей Фролов заявил, что финансирование капремонта в следующем году не будет сокращено.

Фролов отметил, что несмотря на «сложности доходной части бюджета», глава республики принял решение о продолжении реализации всех программ капитального ремонта в 2021 году. В проекте бюджета на следующий год предусмотрено, что финансирование должно быть не менее чем в текущем году. Всего за этот год на программы капремонта выделили порядка 14 млрд рублей.