Можно ли найти работу в пандемию

Многие остались без средств к существованию в тревожное время вынужденной самоизоляции, что негативно сказалось и сказывается на их психическом состоянии. О том, как справиться с неизбежным стрессом в случае внезапной потери работы, «КВ» побеседовали с психологом центра занятости города Бугульмы Снежаной Луневой.

— Неожиданно потерявший работу человек, мягко говоря, сразу теряется…

— Действительно, лишившись привычной работы, которой занимались не один год, люди начинают терять ориентир. Здесь самое главное ни в коем случае не опускать руки и не впадать в депрессию! Способы решить проблему всегда есть. Можно зарегистрироваться на портале «Работа в России» или прийти в свой центр занятости, где с вами обязательно будет работать психолог.

Первое и самое простое, что мы делаем, — проводим тесты по профориентации. Обычно это помогает лучше сориентироваться в большом разнообразии профессий. Затем советуем: не стоит искать работу только в одном направлении. Например, нельзя идти в центр занятости с четкой установкой: «Я — юрист, значит, буду искать вакансию только юриста». Это заведомо ложная установка. Она, как правило, свидетельствует о том, что человек не особо-то и стремится к трудоустройству.

Работу обычно ищут, чтобы заработать себе на жизнь. Это главный мотиватор. Поэтому мы всегда настраиваем людей на то, что хорошо бы поискать вакансию в смежных областях или даже пройти курсы профессиональной переподготовки при центре занятости. Это значительно повысит шансы на трудоустройство.

— Почему в обществе не принято обращаться со своими проблемами к психологу?

— Многие путают понятия «психолог» и «психиатр», из-за чего и обходят стороной помощь психолога. Это неправильно. В любой стрессовой ситуации помощь психолога может стать решающей. В нашем центре занятости мы предлагаем безработным как индивидуальную, так и групповую психологическую помощь.

В группе мы работаем примерно так же, как в объединениях анонимных алкоголиков. Каждый может рассказать свою историю. Понять, что он такой не один, и вместе выработать стратегию дальнейших действий. Главное внушить себе — найти работу реально даже во время пандемии. Было бы желание. А первейшей задачей является выявление мотивации к труду. Чем выше мотивация, тем больший спектр профессий мы сможем предложить. Конечно, это совсем непросто. К тому же не стоит забывать, что пенсионный возраст у нас повысили, и порой работодатели просто вынуждены брать на работу сотрудников более старшего возраста.

Поэтому при поиске работы не следует ориентироваться только на престижные специальности. Также хорошо обращать внимание на возможность совмещать два вида деятельности. Например, сейчас мы проводим курсы по подготовке охранников. Без них на подобную работу нельзя устроиться. Поэтому эти курсы популярны у людей всех возрастов. Ведь работу охранника можно совмещать с другими видами деятельности. Запомните главное: не бывает плохих профессий! И если работа действительно нужна, то стоит обращать внимание на любые более или менее подходящие вам предложения.

Кстати

По статистике Минэкономики и Минтруда РТ, за 9 месяцев этого года в центрах занятости республики было зарегистрировано 132,3 тыс. человек. Из них трудоустроены 32,6 тысячи.