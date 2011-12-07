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Татарстанцев приглашают присоединиться к социальному проекту «Мечта ветерана»

Проект приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Татарстанцев приглашают присоединиться к всероссийскому социальному проекту «Мечта ветерана». В нем уже приняли участие 50 регионов страны.

Сообщается, что проект, направленный на исполнение желаний ветеранов войны, приурочен к 75-летию Победы в ВОВ. В жизнь воплотили уже более 100 желаний героев.

Чтобы присоединиться к проекту, достаточно разместить на сайте мечтаветерана.рф рассказ о несбывшейся мечте ветерана или помочь в оказании уже опубликованной на ресурсе мечты.

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