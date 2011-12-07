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Татарстанцы получат ключи от квартир домов, строительство которых было остановлено в 2016 году

Дома, построенные в микрорайоне «Яшьлек» в селе Куюки, введут в эксплуатацию.

В Пестречинском районе РТ семьи получат ключи от квартир домов, строительство которых было остановлено в 2016 году. Заключение о соответствии получено 9 ноября 2020 года, сообщил начальник Инспекции Госстройнадзора республики Василий Кудряшов.

Известно, что достраиванием 13-го и 14-го домов, возведённых в микрорайоне «Яшьлек» в селе Куюки, занимался другой застройщик. Сейчас здания соответствуют всем требованиям технической документации. В них расположено 35 и 24 квартиры, а их территория благоустроена и на ней имеется детская площадка с зонами отдыха.

КВ
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