В 2021 году регистрация автомобилей станет доступна еще в одном казанском МФЦ

В будущем году в Казани начнет работу еще одно отделение МФЦ, в котором граждане смогут оформить регистрацию автомобиля, рассказала в ходе брифинга директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.

На сегодняшний день в России действует только три МФЦ, где предоставляется такая услуга. Одно из таких отделений расположено в Казани. Новый офис, в котором будет доступна регистрация авто, расположится в Приволжском районе столицы Татарстана.