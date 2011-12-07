Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В 2021 году регистрация автомобилей станет доступна еще в одном казанском МФЦ

Также автолюбители могут заменить в МФЦ водительское удостоверение.

В будущем году в Казани начнет работу еще одно отделение МФЦ, в котором граждане смогут оформить регистрацию автомобиля, рассказала в ходе брифинга директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РТ» Ленара Музафарова.

На сегодняшний день в России действует только три МФЦ, где предоставляется такая услуга. Одно из таких отделений расположено в Казани. Новый офис, в котором будет доступна регистрация авто, расположится в Приволжском районе столицы Татарстана.

КВ
Лента новостей