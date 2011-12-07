Врачи РКБ приглашают татарстанцев, переболевших COVID-19, сдать плазму крови

Врачи РКБ сдали плазму крови, чтобы помочь больным коронавирусом. Они также призывают татарстанцев, переболевших «ковидом» стать донорами плазмы крови, сообщает пресс-служба больницы.

«Мы приглашаем людей, которые переболели Covid-19, в возрасте от 18 до 55 лет для сдачи плазмы крови, которая используется в терапии больных инфекцией», — уточняется в сообщении.

Для сдачи крови нужна справка о том, что потенциальный донор переболел коронавирусом. Процедура проводится в отделении переливания крови РКБ (Оренбургский тракт, д. 138б) с 8.00 до 12.30 с понедельника по пятницу.