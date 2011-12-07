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Врачи РКБ приглашают татарстанцев, переболевших COVID-19, сдать плазму крови

Медики уже сдали плазму крови, чтобы помочь больным коронавирусом.

Врачи РКБ сдали плазму крови, чтобы помочь больным коронавирусом. Они также призывают татарстанцев, переболевших «ковидом» стать донорами плазмы крови, сообщает пресс-служба больницы.

«Мы приглашаем людей, которые переболели Covid-19, в возрасте от 18 до 55 лет для сдачи плазмы крови, которая используется в терапии больных инфекцией», — уточняется в сообщении.

Для сдачи крови нужна справка о том, что потенциальный донор переболел коронавирусом. Процедура проводится в отделении переливания крови РКБ (Оренбургский тракт, д. 138б) с 8.00 до 12.30 с понедельника по пятницу.

КВ
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