В Казани чествовали Героев России

Полпред Президента РФ в ПФО отметил, что сегодня делается все для того, чтобы россияне не забывали память тех, кто, выполняя свой долг, отдал самое дорогое - свою жизнь. Сегодня в стране активно создаются и развиваются военно-патриотические клубы, возрождаются кадетские корпуса и суворовские училища, развивается гражданско-патриотическое движение. «Мы создаем все условия для того, чтобы наша молодежь могла учиться, трудиться, создавать семьи под мирным небом. Мы всегда помним тех, кто выполняет свой долг на военных рубежах, на производстве, в народном хозяйстве и создает основу для развития и процветания нашей страны», - сказал Бабич.

В праздничном митинге и церемонии возложения цветов к Вечному огню в парке Победы также приняли участие заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, мэр Казани Ильсур Метшин, представители государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций. А также ветераны, молодежь Казани, учащиеся кадетского корпуса города, военнослужащие. Участники митинга торжественно возложили венки и цветы к Вечному огню.

Митинг и возложение цветов - не единственные мероприятия в честь Дня Героев Отечества. В планах главного события - торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Героев Отечества, в Татарском оперном театре им. М.Джалиля. На него пригласили Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Славы. Участниками торжества стали также члены семей погибших и ушедших из жизни Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации. Кроме того, Герои посетили Казанскую кадетскую школу им. Героя Советского Союза Кузнецова, гимназию №7 им. Героя РФ Алексея Козина и Казанское суворовское училище, передает «Татар-информ».

День Героев Отечества, который мы отмечаем 9 декабря, - праздник молодой. Его дата утверждена Президентом России Владимиром Путиным 28 февраля 2007 года. В этот день по всей стране чествуют Героев Советского Союза, России, а также кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. Не стала исключением и Казань, где на праздничных мероприятиях 9 и 10 декабря собрались Герои из Татарстана и других регионов Приволжского федерального округа. Они посетили учебные заведения, открыли мемориальную доску в честь поэта-героя Фатиха Карима и возложили венки к Вечному огню в парке Победы. Вместе с четырьмя Героями России «КВ» побывали вчера на встрече с воспитанниками Казанского суворовского военного училища.

Представляем Героев

Виталий Викторович Заврайский. Родился 20 апреля 1975 года в Потсдаме. Указом Президента РФ от 6 апреля 2000 года за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, капитан Виталий Заврайский удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Александр Григорьевич Коновалов. Родился 18 апреля 1949 года в городе Багратионовске Калининградской области. Указом Президента РФ от 7 августа 1997 года за мужество и героизм, проявленные при испытании специальной авиационной техники, Александр Коновалов удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Алексей Михайлович Кораблев. Родился 21 марта 1979 года в селе Галактионово Чистопольского района ТАССР. За мужество и героизм, проявленные при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, Указом Президента РФ от 28 июня 2000 года гвардии рядовому Алексею Кораблеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Александр Иванович Баранов. Родился 13 мая 1946 года в поселке Кегейли Узбекской ССР. 5 мая 2000 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации за участие в боевых действиях в Чеченской Республике и проявленные при этом мужество и героизм.

Это представление курсанты, собравшиеся за одним столом с Героями, слушали, затаив дыхание. Сидевшие напротив ребят люди были разного возраста, одеты в военную форму и штатские костюмы. Но их объединяла одна важная деталь - скромная звездочка на груди, означающая высшую награду нашей страны. А еще, пожалуй, скромность, с которой они рассказывали о своей судьбе, испытаниях и подвигах, благодаря которым ее получили. И искренность пожеланий выбора верного пути в жизни курсантам, которые возложили на себя ответственность за будущее Отечества.

Курсанты спрашивали о вечном, о чем мужественные гости мечтали в юности, как выбрали путь военнослужащего. А главное - что они чувствовали, когда получали Звезду Героя и как изменилась их жизнь после этого.

- Пахать приходится еще больше, ведь на тебя вся страна смотрит, - просто ответил Александр Баранов.

Воспитанники КСВУ тепло, но четко, как по уставу, поблагодарили Героев за встречу.

- Для меня большая честь - встретиться с Героями Отечества. Из их рассказов я узнал много нового, - поделился впечатлениями курсант третьего курса Георгий Лаухин.

Не менее довольны встречей остались и гости училища.

- Смотришь на ребят и вспоминаешь себя. У них горят глаза, это говорит от том, что в будущем они будут такими же, как и мы, достойными защитниками Отечества, - сказал Александр Баранов.

- Да, виден блеск в глазах, - согласился Виталий Заврайский. - Поэтому хочется пожелать всем ребятам, чтобы они достойно продолжили путь по военной стезе.