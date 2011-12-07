Казанские автобусы начали украшать к Новому году

В столице РТ салоны городских автобусов начали украшать к Новому году, сообщают пользователи социальных сетей. Один из них курсирует по маршруту №33. Салон украшен мишурой, елочной гирляндой и наклейками. Отметим, что в городских транспортных предприятиях каждый год проходит конкурс на самый празднично оформленный автобус. Украшением салонов занимаются водители и кондукторы.