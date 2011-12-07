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Работникам чистопольской агрофирмы выплатили 500 тысяч рублей долгов по зарплате

Одно из сельхозпредприятий Чистопольского района задолжало своим 100 работникам заработной платы на сумму 500 тысяч рублей. Но и это не полная сумма. Задолженность агрофирмы перед сотрудниками составила 1 млн рублей.
В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности судебные приставы Чистопольского РОСП составили акт описи и ареста двух КАМАЗов и трех легковых автомобилей предприятия, после чего агрофирма погасила задолженность по заработной плате на общую сумму 500 тыс. рублей. Если в ближайшее время предприятие не выплатит оставшуюся часть задолженности, арестованное имущество реализуется в счет уплаты долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.
КВ
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