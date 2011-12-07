Работникам чистопольской агрофирмы выплатили 500 тысяч рублей долгов по зарплате

В рамках исполнительного производства о взыскании задолженности судебные приставы Чистопольского РОСП составили акт описи и ареста двух КАМАЗов и трех легковых автомобилей предприятия, после чего агрофирма погасила задолженность по заработной плате на общую сумму 500 тыс. рублей. Если в ближайшее время предприятие не выплатит оставшуюся часть задолженности, арестованное имущество реализуется в счет уплаты долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.