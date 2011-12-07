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В Казани лучший Дед Мороз из народа получит 100 тысяч рублей

В Казани стартовал прием заявок от участников конкурса «Народный Дед Мороз-2018». Об этом сегодня сообщили на аппаратном совещании в мэрии.
Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку от своей команды (не менее 2-х человек) на сайте http://moroz.kzn.ru/. В дальнейшем на нем можно будет читать новости, смотреть фотоотчеты и следить за этапами конкурса. По условиям конкурса команда обязана подготовить интерактивную развлекательную программу, продолжительностью не более 20 минут, а также сокращенный вариант программы - на 5 минут.Для участия необходимо с 27 ноября по 8 декабря 2017 года подать заявку в оргкомитет фестиваля с кратким описанием содержания программы. Главный приз в 100 тысяч рублей. Победитель определится путем онлайон-голосования.  
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