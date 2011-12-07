В Казани открывается новая лыжная трасса с видом на кремль

Всего в городе организовали 12 лыжных баз, где к прокату подготовлены свыше 1,7 тысяч пар лыж. Этой зимой в Казани будут работать 6 освещенных лыжных трасс: в парке Горького, в Березовой роще поселка Дербышки, в жилом массиве Чебакса, на базе юдинского стадиона «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке Победы.