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В Казани открывается новая лыжная трасса с видом на кремль

16 декабря на Центральном стадионе состоится открытие новой лыжной трассы длиной 400 метров и видом на казанский кремль. Пока трасса работает в тестовом режиме, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
Всего в городе организовали 12 лыжных баз, где к прокату подготовлены свыше 1,7 тысяч пар лыж. Этой зимой в Казани будут работать 6 освещенных лыжных трасс: в парке Горького, в Березовой роще поселка Дербышки, в жилом массиве Чебакса, на базе юдинского стадиона «Локомотив», в Горкинско-Ометьевском лесу, в парке Победы. 
КВ
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