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В Казани открываются елочные базары

В столице Татарстана подготовлены 15 мест по продаже хвойных деревьев к празднованию Нового года. Список елочных базаров озвучили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.
В Авиастроительном районе подготовлены два места продаж елок – на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, а также по адресу ул. Дементьева,7.В Вахитовском районе елочный базар прописался по адресу Чехова, 2. В Кировском районе также организовано одно место – Батыршина, 20, а в Московском районе на Восстания 83.В Ново-Савиновском районе сосны и ели можно будет купить на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева, а также по адресу улица Академика Лаврентьева, 10.Больше всего елочных базаров в Приволжском районе – 5: проспект Победы, 50-а, проспект Победы 56, улица Фучика 72, ул. Рихарда Зорге 66, улица Рихарда Зорге 75. 3 елочных базара будут работать в Советском районе: на улице Липатов 7, улице Закиева 12 и на пересечении улиц Фучика и Ломжинская.
КВ
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