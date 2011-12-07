В Казани открываются елочные базары

В Авиастроительном районе подготовлены два места продаж елок – на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, а также по адресу ул. Дементьева,7.В Вахитовском районе елочный базар прописался по адресу Чехова, 2. В Кировском районе также организовано одно место – Батыршина, 20, а в Московском районе на Восстания 83.В Ново-Савиновском районе сосны и ели можно будет купить на пересечении улицы Адоратского и проспекта Ямашева, а также по адресу улица Академика Лаврентьева, 10.Больше всего елочных базаров в Приволжском районе – 5: проспект Победы, 50-а, проспект Победы 56, улица Фучика 72, ул. Рихарда Зорге 66, улица Рихарда Зорге 75. 3 елочных базара будут работать в Советском районе: на улице Липатов 7, улице Закиева 12 и на пересечении улиц Фучика и Ломжинская.