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В Казани прохожий уснул на Кировской дамбе

Мужчина был изрядно пьян.
В выходные на Кировской дамбе было обнаружено тело мужчины, сообщает «Татарстан-24». Изначально прохожие предположили, что его сбила машина. Однако оказалось, что гражданин спал. Его быстро удалось разбудить. По запаху стало понятно, что накануне мужчина хорошо что-то отпраздновал и прилег на дамбе отдохнуть. Встав на ноги, он спешно ретировался в поисках улицы Роторная.
КВ
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