В Казани прохожий уснул на Кировской дамбе

В выходные на Кировской дамбе было обнаружено тело мужчины, сообщает «Татарстан-24». Изначально прохожие предположили, что его сбила машина. Однако оказалось, что гражданин спал. Его быстро удалось разбудить. По запаху стало понятно, что накануне мужчина хорошо что-то отпраздновал и прилег на дамбе отдохнуть. Встав на ноги, он спешно ретировался в поисках улицы Роторная.