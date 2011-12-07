В Казани в парке Черное озеро открывается каток

В самые ближайшие недели планируется запустить каток на стадионе «Тасма», на территории казанского ипподром и на базе отдыха «Солнечный», что в поселке Залесном. Подготовлены открытые катки на СК «Мотор» и в Центре хоккея на траве, каток на улице Дубравной, а также на Кремлевской набережной. Всего в зимний сезон 2018-2019 гг. в Казани будут работать 18 катков с пунктами проката свыше 3,5 тысячи пар коньков.