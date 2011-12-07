В Нижнекамске прошел благотворительный ужин для детей-инвалидов

В выходные в Нижнекамске состоялся праздник «Остров дружбы» для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает официальный сайт Нижнекамского района. Мероприятие, организованное в рамках Международной декады инвалидов, прошло в одной из городских пиццерий. Были организованы игры и конкурсы, а всех детей ждали подарки. Традиция таких ужинов в Нижнекамске имеет историю в 5 лет.