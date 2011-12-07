В Тетюшах прошел митинг в честь Дня Героев Отечества

В Тетюшах у мемориала Славы прошел митинг в честь Дня Героев Отечества, пишет газета «Авангард». 8 уроженцев района стали Героями Советского Союза, а 5 человек стали полными кавалерами ордена Славы. С приветственным словом перед школьниками и студентами выступили глава района Рамис Сафиуллов и председатель Совета ветеранов района Геннадий Митрофанов. Также в ходе мероприятия к Вечному огню были возложены гвоздики, а к обелиску – торжественная памятная гирлянда.