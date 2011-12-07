12 декабря на онлайн-конференции обсудят перспективы татарской периодики

Татарстанцы смогут принять участие в научно-практической конференции, посвященной 115-летию первой татарской печатной газеты «Нур».

По сообщению организаторов, темой мероприятия станут «Татарские периодические печатные издания: ретроспектива и будущее». На конференции обсудят как обстоят дела в реальности, что ждёт татарскую печатную периодику завтра, и как процессы в поведении потребителей под влиянием информационных технологий отразятся в татарском медиасообществе с учётом фактора непрекращающегося дискурса на тему русского и татарских языков.

Научно-практическая конференция будет проходить 12 декабря в 15:00 на Платформе ZOOM. Также будет организована трансляция на YouTube-канал портала «Питер Татар».

Отмечается, что первая татарская печатная газета прошла путь длиной в 115 лет в Санкт-Петербурге благодаря просветителю, писателю, журналисту и переводчику с восточных языков Атаулла Баязитову.