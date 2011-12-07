Читатели «Казанских ведомостей» встретились сегодня на «Дне подписчика»

В рамках Всероссийской декады подписки, проходящей с 3 по 13 декабря, каждый желающий мог не только подписаться на любимые городские и республиканские издания на первое полугодие 2021 года по сниженным ценам, но и получить подарок от редакции. По традиции, мероприятие собрало как постоянных подписчиков «Казанских ведомостей», так и новых поклонников газеты. Кстати, многие из наших подписчиков с удовольствием приняли участие в благотворительной акции «Дерево добра», проводимой Почтой России. Оформив подписку для социальных учреждений республики – домов престарелых, интернатов, они на время почувствовали себя Дедом Морозом, одаривающем своими подарками нуждающихся в заботе и внимании.

Напоминаем нашим читателям, что подписка на «Казанские ведомости» продолжается. Тех, кто еще не успел выписать газету на первое полугодие будущего года, по-прежнему ждут в почтовых отделениях республики.