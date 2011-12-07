Если пришла в негодность транспортная карта

Вечером направляюсь на улицу Баумана в пункт продажи и пополнения транспортных карт для консультации, где и как оформить новую. Женщина-оператор посоветовала обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, а затем в организацию «Транспортная карта».

В отделе соцзащиты моего Кировского района почти нет посетителей. Специалист приняла без записи и выписала квитанцию на оплату 80 рублей за оформление новой карты. Сходила в банк, отдала оплаченную квитанцию специалисту и поехала на ул. Чуйкова, 2а, в здание, где располагается офис «Транспортной карты». Увы, закрыто!

Во время обеда бегу на ул. Некрасова, 24, во второй офис «Транспортной карты». Специалист взяла направление из соцзащиты и сообщила, что карта будет готова через 14 дней. «Временная карта вам не выдается, так как вы не положили деньги на декабрь», — добавила она. Объясняю, что пыталась положить деньги 30 ноября, когда карта уже была недействительна. Специалист пожимает плечами: ничем не могу помочь.

Это означает, что теперь проезд на работу без льготной транспортной карты за эти две недели мне обойдется в 840 рублей. И то в случае, если новую карту изготовят до 9-го числа. Если позже, то карта пополнится только на следующий месяц, и проезд будет равен (60 руб. умножаем на 30 дней) 1800 рублям. Вот такие незапланированные расходы…

ВЫВОД. Берегите свою карту, иначе месяц беготни, нервотрепки и дополнительных расходов вам обеспечен.

Илюся ГАЗИЗОВА