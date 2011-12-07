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Если пришла в негодность транспортная карта

У меня сломалась льготная социальная карта. Об этом неожиданно узнала в автобусе от кондуктора, которая, приложив мою карту к ридеру, сообщила: «Карта не считывается. Оплатите проезд наличными или банковской картой». Внимательно осмотрев карту, обнаруживаю, что она треснула. Но я, работающая пенсионерка, очень часто ей пользуюсь. Что делать?

Вечером направляюсь на улицу Баумана в пункт продажи и пополнения транспортных карт для консультации, где и как оформить новую. Женщина-оператор посоветовала обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства, а затем в организацию «Транспортная карта».

В отделе соцзащиты моего Кировского района почти нет посетителей. Специалист приняла без записи и выписала квитанцию на оплату 80 рублей за оформление новой карты. Сходила в банк, отдала оплаченную квитанцию специалисту и поехала на ул. Чуйкова, 2а, в здание, где располагается офис «Транспортной карты». Увы, закрыто!

Во время обеда бегу на ул. Некрасова, 24, во второй офис «Транспортной карты». Специалист взяла направление из соцзащиты и сообщила, что карта будет готова через 14 дней. «Временная карта вам не выдается, так как вы не положили деньги на декабрь», — добавила она. Объясняю, что пыталась положить деньги 30 ноября, когда карта уже была недействительна. Специалист пожимает плечами: ничем не могу помочь.

Это означает, что теперь проезд на работу без льготной транспортной карты за эти две недели мне обойдется в 840 рублей. И то в случае, если новую карту изготовят до 9-го числа. Если позже, то карта пополнится только на следующий месяц, и проезд будет равен (60 руб. умножаем на 30 дней) 1800 рублям. Вот такие незапланированные расходы…

ВЫВОД. Берегите свою карту, иначе месяц беготни, нервотрепки и дополнительных расходов вам обеспечен.

Илюся ГАЗИЗОВА

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