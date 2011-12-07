На военную службу по контракту в этом году поступили более 600 татарстанцев. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Как рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Евгений Токмаков, если бы не было перерыва в связи с коронавирусной пандемией, то служить по контракту отправились бы более 1000 человек. Учреждение закрывалось на два месяца и не принимало заявки. Однако несмотря на это, заявлений на службу было много. В отбор могли лишь попасть те, у кого есть образование не ниже девяти классов, российское гражданство и отсутствие судимостей и долгов.

Пункт отбора на военную службу по контракту в Казани находится по улице Аэропортовская, д. 1. Связаться также можно и по телефону: 221-44-52.