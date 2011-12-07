Новогодний отдых в санаториях: советы эксперта

О том, на что следует обратить внимание при выборе путевки, корреспонденту «КВ» рассказал Владимир Кудашов, руководитель туристической компании «Объединение Турист».

Даты и цены

Различают три основных периода заезда в санатории в новогодние праздники и январе в целом. Первый — это празднование Нового года с заездом 30 — 31 декабря и отъездом 2 января. Это время пика цен, стоимость отдыха одного человека составляет 7 — 20 тысяч рублей. В эти цены, как правило, входит не только размещение и питание, но и праздничный банкет с развлекательной программой. Следует учитывать, что в этом году действует ряд ограничений санитарно-эпидемиологической безопасности. Поэтому банкеты будут проводиться далеко не в каждом санатории. В некоторых здравницах праздничную программу переносят на свежий воздух.

Следующий период — с 3 по 10 января. В эти дни санатории предлагают более насыщенную развлекательную программу, нежели в обычные дни, когда здравницы в большей степени ориентированы на лечение. Поэтому приехать в это время на отдых можно и без санаторно-курортных карт. Но даже без наличия таковых в некоторых санаториях можно получить расслабляющий массаж и косметические процедуры. В качестве досуга и развлечений обычно предлагаются лыжи, коньки, бассейн, баня, бильярд, экскурсии, фильмы, дискотеки и многое другое. Следует отметить, что в некоторых санаториях в это время не проводятся лечебные процедуры, но ряд здравниц предлагает воспользоваться такими услугами и в этот период. Стоимость отдыха в праздничные дни составит в среднем 2,5 — 7 тысяч рублей в сутки на человека.

С 11 января в санаториях начинаются рабочие будни и возобновляется проведение лечебных процедур. Думаю, что в будущем году это будет не самый заполненный период, что дает ряд плюсов для потребителей — лечебница будет работать на гораздо меньшее количество человек. Как правило, цены с 11-го числа резко падают. Кроме того, возвращаются скидки для пенсионеров, которые не действуют в праздничные дни. Так, средняя цена отдыха в местных санаториях варьируется в диапазоне 2 — 3 тысяч рублей за сутки с человека, хотя существуют и здравницы премиум-класса, где цены могут доходить до 20 — 35 тысяч рублей в сутки. Пенсионерам отдых обойдется дешевле: от 1200 до 1800 рублей в день. Важно понимать, что оздоровительные курсы в здравницах занимают не меньше 10 дней, поэтому свой отдых нужно планировать с учетом этого фактора.

География и проезд

Большинство татарстанцев предпочитают отдыхать в санаториях родной республики, а также соседних Чувашии, Марий Эл и Удмуртии. Часть здравниц располагается не далее 150 км от Казани, а до некоторых можно с легкостью добраться общественным транспортом. В то же время дорога до некоторых других здравниц оказывается сложнее: от ближайшей остановки общественного транспорта их отделяет 5 — 10 км. Альтернативой остается такси или личный автомобиль. Кроме того, многие туристические компании за отдельную плату организуют трансфер на автобусах из Казани.

Лечение

Отдых в санатории — это не только приятное, но и полезное времяпрепровождение, включающее в себя немалое количество оздоровительных процедур. Статистика показывает, что люди, регулярно посещающие санатории, в течение года болеют в три раза реже, чем прочие, в среднем живут на 10 — 15 лет дольше, причем речь идет об активной жизни.

Следует заметить, что для оздоровления в санатории обязательно нужно получить санаторно-курортную карту, по которой специалисты будут составлять план будущих процедур. Для этого необходимо обратиться к участковому терапевту и пройти обследование у узких специалистов. Обычно на это уходило до недели, но в условиях пандемии коронавирусной инфекции получить услуги в поликлиниках стало значительно сложнее. Альтернативой может стать обследование в частном медицинском центре, там его можно пройти буквально за день, но за деньги. Мужчинам такое обследование обычно обходится в 2 — 2,5 тысячи рублей, для женщин — на 500 рублей дороже.

Некоторые санатории ранее оформляли санаторно-курортные карты на месте, для этого нужно было пройти диагностику в течение одного или двух дней. Исключением оставались пенсионеры, многие из которых имеют несколько хронических заболеваний, поэтому обследование должно быть максимально полным. В этом году такой возможности были лишены все потенциальные посетители санаториев, получить санаторно-курортную карту придется в медучреждениях.

Коронавирус вносит коррективы

Перед поездкой в санаторий обязательно нужно получить справку об отсутствии контактов с больными коронавирусной инфекцией. Она оформляется бесплатно в поликлинике по месту прописки. Следует учитывать, что срок ее действия составляет всего 72 часа, поэтому получить справку лучше незадолго до отправления в здравницу.

Кстати

Почему санаторный отдых полезнее поездки в теплые края?

Немного цифр

Как сообщает Госкомитет РТ по туризму, в ночь с 2019-го на 2020 год санатории Татарстана были загружены на 100%, средняя их загрузка в период новогодних каникул составила 95%.

Пляжный отдых за границей осенью и зимой — серьезный стресс для организма. Следует понимать, что такой вояж сопряжен с длительными перелетами и сменой часовых поясов. Кроме того, наш организм получает дополнительную серьезную встряску, когда мы покидаем зиму и оказываемся посреди лета. В результате, вместо того чтобы отдохнуть и зарядиться энергией для дальнейшей работы, человек возвращается из отпуска вялым, а то и вовсе может заболеть.

Отдых в санатории, напротив, укрепляет организм. Совокупный эффект, который дают природа, свежий воздух, лечебные процедуры, режим питания и сна, сложно переоценить. Более того, заложенные в санатории привычки многие начинают применять и в повседневной жизни: занимаются гимнастикой, следят за своим питанием, нередко избавляются от вредных привычек.

Задумывались ли вы, сколько раз в году человек болеет? Иммунологи считают, что для взрослого человека, не имеющего хронических заболеваний, болеть 5 раз за год — норма. Следует понимать, что болезнь болезни рознь, речь идет о несильных простудах и недомоганиях. Если же человек болеет чаще, ему рекомендуют обратиться к врачу-иммунологу.

Как показывает статистика, укрепить свое здоровье можно благодаря прохождению оздоровительных процедур в санаториях. Исследования показывают, что люди, регулярно посещающие здравницы, болеют в 2,8 раза реже. При этом у больных хроническими заболеваниями зачастую наблюдается стойкая ремиссия.

Комментирует директор санатория «Шифалы су - Ижминводы» Салим Хабибуллин:

- 2020 год помог нам понять, что главное - это близкие люди, их здоровье и благополучие. Дорогие друзья! Коллектив санатория «Шифалы су - Ижминводы» поздравляет вас с наступающим Новым годом! В этом году мы особенно ждали этот праздник. С надеждой на лучшее. С верой, что все будет хорошо!

Комментирует директор санатория «Крутушка» Айдар Садыков:

- В этом году, когда весь мир страдает от пандемии коронавирусной инфекции, санатории с уверенностью можно назвать одним из самых безопасных мест для отдыха. Во-первых, каждый прибывающий получает справку об отсутствии контактов с больными COVID-19. Во-вторых, в здравницах соблюдаются необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности, все отдыхающие и персонал регулярно проходят термометрию. В-третьих, посетители санаториев находятся под постоянным наблюдением врачей, что в наши дни большой дефицит. Кроме того, для отдыха в здравнице не нужно ехать на большие расстояния, меняя климатические условия и подвергая организм серьезному стрессу.