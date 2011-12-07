По три тысячи делегатов и волонтеров примут участие в Специальной Олимпиаде-2022 в Казани

По три тысячи делегатов и волонтеров примут участие во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады 2022 года в Казани.

По словам руководителя пресс-службы Президента РТ Лилии Галимовой, проведение игр запланировано на конец января 2022 года, а подготовкой к ним должны заняться уже в следующем году.

Она добавила, что в мероприятии примут участие примерно три тысячи делегатов – это спортсмены, партнеры, тренеры, официальные делегации, а также будут вовлечены около трех тысяч волонтеров.

Кроме того, запланировано проведение эстафеты огня. «Маршрут, конечно, будет начинаться с мирового турне, он пройдет в несколько этапов. Это будут мировой, федеральный и республиканский этапы», – заключила она.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Александр Овечкин и Татьяна Навка станут послами Специальной Олимпиады.