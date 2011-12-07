Специалист назвал места, где дети чаще всего получают травмы зимой

Большинство травм в зимнее время дети казанцев получают на улице: во время неудачного катания с горок, при падениях, а также как раз во время этих самых игр. А, например, при игре в популярный зимой хоккей дети чаще всего получают такие травмы, как переломы конечностей и ключицы. На это обращает внимание заведующий отделением травматологии ДРКБ, врач-травматолог-ортопед Алексей Глушков, сообщает портал Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Только около 30-40% обращений связаны с повреждениями в домашних условиях, отметил врач. Зачастую это происходит по вине родителей, которые оставляют ребенка одного и не рассказывают ему о необходимых мерах безопасности. Особое внимание родителей сейчас требуется в батутных центрах города — нередко дети здесь получают серьезные травмы именно из-за того, что остаются без присмотра. Катание зимой на велосипеде — тоже не лучший вид отдыха и травмоопасен.

Продолжая разговор о зиме и детских играх в это время года, травматолог напоминает, что детские площадки оборудованы инвентарем, больше предназначенным для игр летом. Зимой же горки, металлические ступеньки покрываются льдом и при падении ребенок может получить серьезную черепно-мозговую травму разной степени тяжести, более того — даже и компрессионный перелом позвоночника. Результат — длительное время, около года, ребенку придется носить сковывающий движения корсет.