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Татарстанские школьники примут участие в конкурсе «Знаток конституционного права»

Конкурс проводит Ассоциация юристов России в РТ и Конституционный суд РТ.

Учащиеся 9-11 классов из Татарстана примут участие в ежегодном конкурсе «Знаток конституционного права», который проводят региональное отделение Ассоциации юристов России и Конституционный суд РТ, сообщают организаторы.

«Конкурс состоит из двух этапов: отборочного тестирования и устного выступления финалистов на заданные темы. Участникам предстоит проверить свои знания в области Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Татарстан, действующего законодательства, международных соглашений, истории государства и права и посоревноваться в ораторском искусстве», — отмечается в сообщении.

Конкурс позволит талантливым школьникам проявить себя в юридической сфере.

В составе жюри: Руководитель Аппарата Конституционного суда РТ Анас Нуриев, Председатель исполкома Татарстанского регионального отделения юристов России Тимур Какохо и специалист научно-образовательного центра прав человека, международного права и проблем интеграции Юридического факультета КФУ Лилия Шакирзянова.

Мероприятие состоится 11 декабря с 10.00 до 12.00 на площадке Конституционного суда. В программе конкурса заявлены мастер-классы. Победителей наградят памятными призами.

КВ
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