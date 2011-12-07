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Уроженец Азнакаево, участник афганской войны Ильяс Дауди представил свою книгу

«В круге Кундузском» написано в жанре военно-исторического романа.

Уроженец Азнакаево, участник афганской войны Ильяс Дауди представил свою книгу «В круге Кундузском». Презентация проходила сегодня в Москве в День Героев Отечества, сообщает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что произведение написано в жанре военно-исторического романа. Книга основана на документальных событиях, участниками которых стали шесть парней из разных регионов страны, включая Татарстан.

Сам Дауди перенес много ранений и операций, поэтому оправившись он решил рассказать современникам о том, что происходило в годы афганской войны.

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