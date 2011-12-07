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Женщины Нижнекамска поддержали акцию «28 петель» и связали теплые вещи для недоношенных малышей

Всероссийское женское движение волонтеров «28 Петель» успешно действует вот уже несколько лет.

Название всероссийской акции «28 петель» пошло от количества петель, которое нужно набрать для вязания крошечного носочка для детишек, родившихся раньше положенного срока. Эти малыши, как никто другой, нуждаются в теплых шапочках, жилетах и пледах. Причем вяжут такие вещи исключительно из чистой шерсти. Помимо просто тепла, трение шерстяных волокон о кожу ребенка делает попутно своеобразный массаж новорожденному.

Любопытно еще одно изделие для «торопыжек». Это вязаные из хлопка «осьминожки» предназначены новорожденным, находящимся в инкубаторе. Малыши, хватая крошечными ручками щупальца осьминога, которые по форме напоминают пуповину, чувствуют себя более комфортно и уверено.

Всероссийское женское движение волонтеров «28 Петель» успешно действует вот уже несколько лет. Теперь к нему присоединились и нижнекамские женщины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Татарстан. Это, кстати, женщины разных профессий и социальных статусов. Результат акции в Татарстане — очень быстро собралось множество теплых одежек для торопыжек. Созданные руками неравнодушных людей с добрым сердцем, эти теплые вещи передали в отделение патологии новорожденных детской больницы Нижнекамска. 

КВ
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