Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Альметьевске транспортная компания загрязнила почву

Она оштрафована на 400 тыс. рублей.
Башкирская транспортная компания загрязнила почву на территории торгово-закупочной базы в Альметьевске. Инцидент произошел в апреле минувшего года, когда компания оставила на объекте мешки, наполненные технической серой. Сера относится к отходам 4-го класса опасности. В результате были загрязнены 11 кв. метров почвы, а компания оштрафована на 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.
КВ
Лента новостей