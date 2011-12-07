В Альметьевске транспортная компания загрязнила почву

Башкирская транспортная компания загрязнила почву на территории торгово-закупочной базы в Альметьевске. Инцидент произошел в апреле минувшего года, когда компания оставила на объекте мешки, наполненные технической серой. Сера относится к отходам 4-го класса опасности. В результате были загрязнены 11 кв. метров почвы, а компания оштрафована на 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.