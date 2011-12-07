После жалоб на большие суммы за отопление в Альметьевске запустили «горячую линию»

Администрация Альметьевска запустила «горячую линию» по вопросам последних начислений за отопление. Такая инициатива обусловлена многочисленными жалобами горожан, передает ИА «Татар-информ».

Известно, что горячая линия работает с 8 до 17 часов. Отмечается, что в это время специалист будет разбираться с начислениями за отопление каждой квартиры в индивидуальном порядке. Оставить заявку можно в любое время по телефону 8 (8553) 00-00-00.

Также в недоумении от счета за ЖКУ остались жители Набережных Челнов. После получения счет-фактур татарстанцы стали объединяться в группы в социальных сетях. В них горожане написали, что недовольны управляющими компаниями, а потому намерены «разобраться с новыми цифрами в квитанциях, законностью их формирования».