118 казанцев заболели гриппом

По состоянию на 8 февраля в Казани выявлено 118 случаев заражения гриппом, заявил в ходе делового понедельника в мэрии начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Ильнур Халфиев. Спикер уточнил, что среди заболевших 89 детей. По итогам 5-й недели 2019 года эпидпорог в городе превышен на 17,8%. 14 классов в 5 школах города закрыты на карантин.