Две жительницы Казани повздорили с мужчиной за парковочное место

В пятницу вечером в одном из казанских дворов две женщины повздорили с мужчиной за парковочное место, сообщает «Татарстан-24». Дамы, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и утверждали, что гражданин пытался поставить автомобиль не на свое место. Якобы оно принадлежало мужу одной из зачинщиц дискуссии. Мужчина, не взирая на сыпавшиеся угрозы, авто припарковал, но на всякий случай вызвал полицию. Полицейские взяли у сторон объяснения, после чего конфликт угас.