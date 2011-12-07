Команда ПГАФКСиТ по лыжным гонкам стала победителем на всероссийских соревнованиях среди студентов

Команда Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма завоевала первое место. Второе место заняла сборная Пензенской области. Тройку замкнули представители Псковской области.Напомним, с 7 февраля в Заинске шли всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, где принимали участие более 300 успешных, молодых спортсменов из 37 регионов России. По итогам этих соревнований будет отобрана команда для участия во Всемирной зимней Универсиаде-2019, которая пройдет с 2 по 12 марта в городе Красноярске. Завтра, 12 февраля, состоятся проводы сборной команды России на Всемирную Универсиаду. На ХХIХ Всемирной зимней Универсиаде-2019 на лыжных гонках Россия будет представлена 16 спортсменами.