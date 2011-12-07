Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Команда ПГАФКСиТ по лыжным гонкам стала победителем на всероссийских соревнованиях среди студентов

В г. Заинск завершились всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, данные соревнования являются одним из этапов отбора на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду 2019 года в г. Красноярск.
Команда Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма завоевала первое место. Второе место заняла сборная Пензенской области. Тройку замкнули представители Псковской области.Напомним, с 7 февраля в Заинске шли всероссийские соревнования среди студентов по лыжным гонкам, где принимали участие более 300 успешных, молодых спортсменов из 37 регионов России. По итогам этих соревнований будет отобрана команда для участия во Всемирной зимней Универсиаде-2019, которая пройдет с 2 по 12 марта в городе Красноярске. Завтра, 12 февраля, состоятся проводы сборной команды России на Всемирную Универсиаду. На ХХIХ Всемирной зимней Универсиаде-2019 на лыжных гонках Россия будет представлена 16 спортсменами.
КВ
Лента новостей