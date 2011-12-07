Минниханов: Для улучшения жилищных условий россиян нужно объединить ряд нацпроектов

Чтобы выйти на строительство 120 млн квадратных метров жилья, регионам России необходимо объединить ресурсы нескольких национальных проектов и около 3 лет времени. Об этом сообщил журналистам Президент РТ Рустам Минниханов в перерыве заседания президиума Госсовета РФ в Татарстане.«Нацпроект, связанный с жильем и общественными пространствами, — самый масштабный и сложный. Стоит задача выйти на строительство 120 млн квадратных метров, которая требует системных решений. Сегодня главный механизм приобретения жилья — это ипотека, но стоимость процентной ставки поднялась, что может отрицательно сказаться на спросе», — сказал Минниханов, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Татар-информ».Президент РТ отметил, что строительство жилья требует развития социальной инфраструктуры. «Мы должны обеспечить жителей школами, детскими садиками, поликлиниками, а это большие деньги. Наш нацпроект необходимо объединить с другими федеральными программами и нацпроектами, чтобы решать эти задачи комплексно. Потребуется примерно 2-3 года, чтобы мы создали базу и смогли выйти на такие объемы строительства», — пояснил Рустам Минниханов.В Татарстане проходит заседание президиума Госсовета РФ, посвященное улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Рабочую группу возглавляет Президент республики.