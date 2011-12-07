Стала известна сумма средств, сэкономленных муниципалитетом на госзакупках

По итогам 2018 года муниципалитет города сэкономил на закупках более 1,2 млрд рублей, что в 1,8 раза больше, чем в 2017-м. Об этом в ходе «делового понедельника» заявил директор Дирекции по конкурентной политике и закупкам города Григорий Харитонов. Всего в 2018 году Дирекция провела 1225 закупочных процедур на 5,4 млрд рублей. 634 млн рублей составил объем закупок, совершаемых у предприятий сегмента малого и среднего бизнеса (рост на 4,6%). С момента создания Дирекции по конкурентной политике и закупкам Казани в 2015 году было сэкономлено более 3,3 млрд рублей.