В Казани имеется 345 защитных сооружений

В столице РТ насчитывается 345 защитных сооружений, рассчитанных на 118 тыс. человек. Об этом заявил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов. Всего за 2018 год спасатели совершили 861 выезд. Было спасено 288 человек (среди них 51 ребенок) и оказана помощь 465 пострадавшим. В огне пожаров погибли 34 человека, еще 81 горожанина удалось спасти. Во время купального сезона летом-2018 удалось спасти 10 человек, из которых четверо были детьми. Первая помощь была оказана 264 пострадавшим. А вот в несанкционированных местах для купания утонуло 9 человек, среди них 1 ребенок.