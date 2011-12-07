В Казани открылся Театральный музей

Его открытие приурочено к 144-летию со дня рождения легендарного актера Василия Ивановича Качалова. Качалов играл на сцене этого театра, а в 1948 году театру в Казани было присвоено имя Качалова. Фонды нового музея насчитывают более 20 тысяч единиц хранения. Это афиши, программы театра с 1837 года, фотографии, собрание документов Василия Качалова, Михаила Жарова, Михаила Царева и других звезд, игравших на казанской сцене в разные годы.Почетными гостями церемонии открытия музея стали Министр культуры РТ Ирада Аюпова, Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, директор музея МХАТ Марфа Бубнова, генеральный директор Государственного центрального театрального музея им. А. Бахрушина Дмитрий Родионов, праправнук Василия Качалова Никита Баранов со своим дедом - ректором высшего театрального училища им. Щепкина Борисов Любимовым и другие высокие гости.