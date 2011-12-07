В Татарстане планируют разрешить движение автобусов с участниками WorldSkills по выделенным полосам

Планируется разрешить движение транспорта с участниками WorldSkills Kazan 2019 по специальным выделенным полосам. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии ведомства.«Нами разработан проект Постановления РФ “О внесении изменения в Правила дорожного движения РФ”, пункт 18.2 ПДД, согласно которому в период с 16 по 31 августа 2019 года разрешено движение автобусов с участниками по выделенным полосам», — рассказал докладчик.Он заметил, что аналогичное постановление принималось во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.Ленар Сафин попросил министра транспорта России Евгения Дитриха, присутствующего на заседании коллегии, поддержать данную инициативу.В Казани с 22 по 27 августа пройдет 45-й чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019.