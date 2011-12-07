12 февраля в четырех районах Казани в некоторых домах не будет света

В некоторых домах Ново-Савиновского, Авиастроительного, Советского и Приволжского районов города Казани, в связи с плановым ремонтом ЛЭП, будет отключено электричество, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана. В Ново-Савиновском районе с 8 утра до 5 часов вечера электричества не будет в домах по улицам: пр. Ибрагимова (13, 15, 15а), а также ул. Воровского (1, 3, 5, 7, 9) В это же время без света в Авиастроительном районе по улице Челюскина останутся следующие дома: 33а, 44, 46, 46а, 48. С 8.00 до 17.00 отключение электричества также затронет и поселок Чебакса Советского района: свет отключат в домах на улицах Советская и Чапаева. В Приволжском районе в домах по улицам Нижнекамская, Люблинская, Локомотивная, Техническая также не будет электричества. Без света также останутся два детских сада: № 275 по улице пр. Ибрагимова и № 26 на улице Челюскина.